Ондржей Коларж, староста района Прага-6, направил открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он жалуется на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района.

Ондржей Коларж, староста района Прага-6, направил открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он жалуется на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщает Чешское радио.По мнению Коларжа, демонтаж памятника вызвал неадекватную реакцию в России. В адрес муниципальных политиков раздаются угрозы, в том числе призывы к ликвидации. Их называют нацистами, а самого Коларжа – гауляйтером (так назывались должности региональных партийных бонз в Третьем рейхе).Как отметил Коларж, власти имели право демонтировать памятник маршалу Коневу, так как он находился в собственности района Прага-6. Европейская комиссия должна осудить действия Российской Федерации, так как они являются вмешательством во внутренние дела Чехии. По словам Коларжа, Прага стала площадкой для проведения гибридной войны против Европейского союза.Несмотря на негативную реакцию президента Чехии и протесты общественности, монумент демонтировали 3 апреля, передает ТАСС. Планируется передать его в Музей XX века (его должна создать мэрия Праги). Решение о переносе муниципальные власти района Прага-6 приняли 12 сентября 2019 года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника (статья "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично").Российская Федерация ожидает от Чехии ответа на предложение начать диалог на тему грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По мнению МИД РФ, согласно упомянутому соглашению, Чехия обязана оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к монументу маршалу Коневу.