Политическая свита президента США сегодня обвиняет Китай по всем каналам. Это, по мнению The Washington Post, попытка отвлечь внимание американцев от коронавирусных неудач Трампа. Китай отвечает заголовками на английском - стратегия блефа.

Политический спарринг с Пекином важнее торговой сделки — так на вопрос канала Fox News о том, зачем Белому дому несвоевременный конфликт с Китаем, ответил глава нацсовета по торговле Питер Наварро. Выступавшему после него главе Минфина США Мнучину пришлось согласиться с тем, что "его" торговля подождет, раз Трамп бросил в бой даже Госдеп. Политическая свита президента США сегодня обвиняет Китай по всем каналам. Это, по мнению The Washington Post, попытка отвлечь внимание американцев от коронавирусных неудач Трампа. Китай отвечает заголовками на английском — "стратегия блефа".Автор: Денис ДавыдовОдин из самых любимых президентов в истории США и тот, кого многие в Америке ненавидят... Линкольн, освободивший рабов, и Трамп, не знающий, что делать с карантином. Но так сейчас принято в Вашингтоне — в любой ситуации валить вину на других. В США больше всего заболевших коронавирусом, а виноват Китай."Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и не хотели признавать ее. Они плохо поступили с миром! Они остановили людей, въезжающих в Китай, но они не остановили выезд. Вы могли бы улететь из Уханя и поехать в разные части света, но вы не могли поехать в Пекин и не могли поехать ни в одно место в Китае. Так в чем же дело? Они знали, что у них проблемы. Я думаю, они опозорились с этой проблемой. Очень опозорились", — заявил Трамп.США проводят расследование причин пандемии и собирают улики. В прессу попал доклад американской разведки: Пекин еще в начале января знал о масштабах бедствия, о передаче вируса от человека к человеку, но Китай молчал и якобы активно закупался:"Китай приостановил информирование Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус был заразным на протяжении большей части января, чтобы иметь возможность заказывать медикаменты из-за рубежа. Его импорт масок, хирургических халатов и перчаток резко возрос".В Вашингтоне жалуются — Пекин не пускает к себе ни их специалистов, ни экспертов Всемирной организации здравоохранения. А все следы, по мнению американцев, ведут в лабораторию в Ухане."Лучшие эксперты до сих пор, кажется, полагают, что вирус был произведен человеком. У меня нет оснований не верить в это на данный момент. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории", — отметил госсекретарь США Майк Помпео.За ситуацией в Китае следят "5 глаз" — разведсообщества США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В их отчете сказано: власти КНР заставляли врачей молчать о коронавирусе и требовали уничтожать данные о нем. Там же говорится, что вирус, идентичный COVID-19, китайские ученые нашли в пещере еще семь лет назад и работали они вместе с коллегами из США:"В марте 2019 года группа ученых опубликовала в медицинском журнале "Вирусы" обзор под названием "Коронавирусы летучих мышей в Китае". В их обзоре говорится: "Высока вероятность того, что в будущем атипичная пневмония, как и коронавирусы, будут вызываться летучими мышами, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае".Трамп заявил, что США смогут разработать вакцину от коронавируса до конца этого года. Лекарство от заразы нужно, как воздух. В штатах не прекращается рост заболеваемости. Заразившихся в стране под 1,2 миллиона и погибших почти 70 тысяч. Президент пересматривает свои же предсказания:— Я говорил про 65 тысяч. Сейчас я говорю 80 или 90. Данные все еще идут вверх и растут они быстро.Кто виноват в том, что зараза расползается по США, Трамп определился. Похоже ясно и то, как Вашингтон собирается наказывать Пекин. Хозяин Белого дома признался, что играет в сложную игру — и это не шашки, а шахматы. А он, как известно, просто гроссмейстер в санкциях. Трамп заявил, что за эпидемию коронавируса США могут поднять тарифы на товары из КНР.Автор: Александр БалицкийЧаша китайского терпения, похоже, окончательно переполнилась. Пекин, который обычно на все американские выпады реагирует сдержано или вообще предпочитает их не замечать, теперь уже сам ставит перед американскими политиками десять неудобных вопросов. И пусть они опубликованы в редакционной статье, но ведь это официальный рупор китайской компартии, а, значит, и всего Китая. И это гораздо серьезней, чем последнее китайское предупреждение.Свой каждый вопрос Пекин подкрепляет публикациями американской же прессы, где среди прочих и заметки про некое "багровое заражение", что имитировало вымышленную вспышку среди туристов, посещавших Китай, и которую весь прошлый год отрабатывал американский минздрав:"Является ли совпадением, что вымышленный вирус так похож на COVID-19? Другой вопрос: почему на ранних стадиях вспышки коронавируса в США не было предпринято достаточно эффективных профилактических мер, если США уже предсказывали подобную пандемию?".Обратили в Пекине внимание и на скорость, с какой американцы приступили к разработке вакцины, уже в середине марта начав испытания на людях. Это было бы невозможно, не получи Вашингтон заблаговременно информацию о вирусе и его штамме, в связи с чем обвинения, мол, Китай не делился данными, рассыпаются сами собой. Очевидно, что США имели беспрепятственный доступ ко всей полноте информации ВОЗ. Но почему Белый дом решился объявить чрезвычайное положение в стране только 13 марта, упустив драгоценное время для подготовки к борьбе с эпидемией?Помпео, который больше всего и предъявляет Пекину претензии, центральное телевидение Китая изображает создателем нового "антикитайского вируса", а англоязычная китайская Global Times и вовсе призывает "заткнуть рот" американских политиков, которые требуют еще и денежной сатисфакции."Это политический фарс. Требования к Китаю выплатить компенсации не имеют никаких законных оснований. Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании", — заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.Досталось от Китая и политтехнологу Бэннону, а вместе с ним и всем американским ультраправым:"Американский народ должен понять, что заявления и действия радикально настроенных лиц приведут к провалу противоэпидемических усилений, а в будущем США ждут только хаос и кризис".Хаос и кризис, считают в Пекине, в головах американских политиков уже наступил, иначе чем объяснить, что первые жертвы коронавируса в США были уже в конце прошлого года, но виновным там все равно назначили Китай?Как ответит Вашингтон на эти вопросы, как и о том, чем именно занимаются американские лаборатории по всему миру, можно не сомневаться. Говорить о вирусе и пандемии своим экспертам Белый дом уже запретил на государственном уровне. На это в Пекине тоже обратили в внимание, напомнив, что именно к открытости Вашингтон чаще всего и призывает, но только других.