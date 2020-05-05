Экс-премьер-министр Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко получила в США 148 миллионов гривен (5,5 миллионов долларов) компенсации за политические репрессии 2011-2014 годов.

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила в США 148 миллионов гривен (5,5 миллионов долларов) компенсации за "политические репрессии" 2011-2014 годов.Как передает РИА Новости, об этом она уведомила общественность в своей декларации о доходах.В 2011 году против Тимошенко возбудили уголовное дело о превышении полномочий при заключении газового соглашения с Россией в 2009 году. Суд приговорил ее к 7 годам колонии и она была освобождена только в 2014 году в результате Майдана.Отмечается, что деньги бывшему премьеру выплатила техаская компания Reid, Collins, Tsai LLP в рамках досудебного урегулирования в США.