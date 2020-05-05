Команды первой и второй немецкой бундеслиг прошли тестирование на COVID-10. Десять проб оказались положительными.

Команды первой и второй немецкой бундеслиг прошли тестирование на COVID-10. Десять проб оказались положительными.Тестированию подверглись игроки 18 клубов первой бундеслиги и 18 — второй. Всего было 1 724 тестов. Вирус был обнаружен у десяти футболистов, имена которых не сообщаются. Все они были изолированы.На следующей неделе пройдет вторая волна тестирования. Если она не выявит инфицированных, то команды смогут возобновить групповые тренировки.