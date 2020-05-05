Чемпион России Зенит намерен продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Клуб выслал тренеру вариант нового договора.

Чемпион России "Зенит" намерен продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Клуб выслал тренеру вариант нового договора.Сергей Семак подтвердил РИА Новости, что получил бумажный вариант контракта. "У меня есть вопросы по контракту, которые я потом задам. Нерешаемых проблем нет, есть время чтобы согласовать", — заявил Семак.Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Под его руководством клуб стал чемпионом в сезоне 2018/19. Действующий договор с тренером истекает в июле 2020 года.