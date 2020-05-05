Несколько человек сняли на видео молодого лося, ищущего выход из закрытого детского сада в Нижнем Новгороде. Позже поступили сообщения, что животное отловили и вывезли в лес.

Несколько человек сняли на видео молодого лося, панически ищущего выход из закрытого детского сада в Нижнем Новгороде.Позже поступили сообщения от очевидцев, что животное отловили и вывезли в лес.Специалисты рассказывают, что весной самки лосей прогоняют от себя своих подросших детей, чтобы заняться созданием и воспитанием нового потомства. При этом молодые лоси, не имея достаточного опыта, могут забредать в города.