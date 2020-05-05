Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу Россия 24 назвал предварительную оценку потерь строительной отрасли страны.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" назвал предварительную оценку потерь строительной отрасли страны.Полная оценка – точно и по каждому региону – возможна в конце года, уточнил он. "Если ситуация эпидемиологическая, как сейчас, потери могут составить процентов 10, если будет ухудшаться, то будут больше", — сообщил зампред правительства.Частично ограничение строительства остается в восьми регионах страны. Строители должны выполнять санитарные требования. Поскольку наибольшие объемы ограничений и строительства сосредоточены в столице и Мособласти, то и потери здесь больше, чем в других регионах. С учетом отставания по плану рекомендуется в первую очередь "выполнять дорожные сезонные работы", отметил вице-премьер."Мы наблюдаем, что на рынке действительно во всех субъектах РФ спрос спал уже на 30%. Наши коллеги говорят о том, что спрос у нас как минимум может упасть до 50% или больше. Поэтому, естественно, в этих условиях нам необходимо поддержать жилищное строительство", – заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 16 апреля на видеосовещании под руководством президента РФ.Крупнейший застройщик жилья в стране — группа компаний "ПИК" — с 12 апреля остановила стройки в Московском регионе. Общее число рабочих, которые ушли на самоизоляцию, — 50 тысяч человек. Расходы компании на зарплату — 800 миллионов руб. в месяц. При этом наблюдается резкий спад продаж. Такая же ситуация и похожие траты у других стройкомпаний.Президент РФ Владимир Путин 16 апреля на совещании по вопросам развития строительной отрасли предложил шесть мер антикризисной программы строительного комплекса.Во-первых, глава государства предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых. Новая программа льготной ипотеки потребует 6 миллиардов руб. в 2020 году. Средняя действующая ипотечная ставка по России в размере 9% стала высокой для многих россиян. Спрос на рынке уже упал на 30%, и ожидается падение на 50%.Если рыночная ставка будет выше 6,5%, то сверх этой ставки будет субсидировать государство. Льготная ставка будет действовать весь период ипотеки. Льготную ипотеку можно будет оформить до 1 ноября 2020 года для покупки жилья стоимостью до 3,5 миллиона руб. в регионах и 8 миллионов руб. в Москве и Санкт-Петербурге.Президент поручил правительству в кратчайшие сроки разработать и ввести программу льготной ипотеки. О льготной ипотеке попросили застройщики во время совещания. По их оценкам, сейчас ситуация в отрасли хуже, чем в кризис 2008-2009 годов и 2014 года.Во-вторых, президент РФ попросил правительство до конца апреля обеспечить льготное кредитование строительной отрасли на 12 миллиардов руб. Российский лидер предложил субсидировать процентную ставку для стройкомпаний, но только для тех, кто сохранит рабочие места и не будет сокращать сотрудников. Компании, претендующие на льготные кредиты, должны будут взять на себя юридическое обязательство завершить начатое строительство. "Прошу максимально быстро запустить этот механизм, также до конца апреля", — отметил Путин.В-третьих, российский лидер заявил о необходимости усилить защиту интересов дольщиков. Президент РФ предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов руб. Деньги пойдут на решение проблем, накопленных в прошлые годы, на достройку домов, подчеркнул президент. Докапитализация фонда поможет загрузить строительную отрасль, но главное — поможет людям, чтобы тысячи семей смогли получить долгожданное жилье, заявил Путин.В-четвертых, президент РФ предложил предоставить федеральному жилищному оператору — госкорпорации "Дом.РФ" — госгарантии Минфина в размере 50 миллиардов руб. для привлечения кредитов в банках для покупки квартир напрямую у застройщиков. "В дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести, в том числе в рамках наших льготных ипотечных программ", — пояснил Путин.В-пятых, глава государства предложил увеличить аванс по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30% до 50%. Это поможет предоставить строительным и другим смежным компаниям дополнительные оборотные средства для выполнения контрактов перед поставщиками в других отраслях.В-шестых, президент РФ предложил перераспределить часть средств в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Расселение аварийного жилья" для загрузки заказами строительной и смежные отрасли. Это поможет увеличить темпы расселения такого жилья, строительства и ремонта дорог и поддержать занятость.Президент РФ также поручил правительству разработать и утвердить специальные безопасные режимы строительных работ вместе с регионами, застройщиками. Сейчас на стройках, где санитарные требования выполняются, возобновляются работы. Новые санитарные режимы строительных работ ускорят возобновление работы на всех стройках страны.