В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский Sukhoi Superjet 100.

В аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку пассажирский Sukhoi Superjet 100. По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт и успешно посадил воздушное судно. Пострадавших нет, причины произошедшего выясняют, передает телеканал "Россия 24".