Пять крупных городских площадок, в том числе торговый центр Москва, выставочный комплекс на Красной Пресне и павильон в Сокольниках будут превращены во временные коронавирусные стационары в общей сложности на десять тысяч мест. Один из таких госпиталей за две недели планируется развернуть на ВДНХ. А в Крылатском для размещения палат и врачебных кабинетов пришлось растопить ледовую арену.

Пять крупных городских площадок, в том числе торговый центр "Москва", выставочный комплекс на Красной Пресне и павильон в "Сокольниках" будут превращены во временные коронавирусные стационары в общей сложности на десять тысяч мест. Один из таких госпиталей за две недели планируется развернуть на ВДНХ. А в Крылатском для размещения палат и врачебных кабинетов пришлось растопить ледовую арену.Ледовый дворец в Крылатском — еще два месяца назад здесь во всю шли тренировки, соревнования. Сейчас табло погашено, но счет как и раньше идет на минуты —теперь ради общей победы над вирусом. В будущем во дворце разместят 1300 пациентов больных COVID-19.Госпиталь в Крылатском будет двухэтажным. Наверху — чистая зона, санпропускники для врачей. Внизу будет так называемая грязная зона с реанимациями и палатами. Трибуны демонтировать не будут — их аккуратно зашьют деревянными панелями.Превратить ледовую арену в больницу сначала казалось чем-то невозможным. Сутки потребовались, чтобы растопить весь лед — площадь гигантская. Нужно было заново построить пол. Сейчас рабочие, как конструктор, собирают палаты из быстровозводимых конструкций. Здесь процедурные, лаборатории и кабинеты для врачей.Самый большой павильон на ВДНХ — № 75 — тоже перестраивают под временный госпиталь. Здание полностью стеклянное, поэтому в первую очередь здесь затонировали все окна, чтобы врачам и пациентам было комфортно.Площадь павильона № 53 составляет тысячи квадратных метров. За четыре дня огромное выставочное пространство превратилось в полноценную больницу. Здесь уже установили консоли. Госпиталь рассчитан на 1780 коек, из них 72 — реанимационные. Здесь смогут лечиться как тяжелобольные пациенты, так и те, кто уже выздоравливает. В больнице будет все свое: новые коммуникации, канализация и ангар для машин скорой помощи. Технический заказчик Алексей Калуцков рассказал, что также здесь появятся своя автономная котельная, которая не зависит от города, кислородная станция, вентиляционная станция — она также будет с внешней стороны подавать сюда кислородное кондиционирование.В ближайшее время в Москве возведут 44 временных госпиталя для больных коронавирусом. В том числе в "Сокольниках", в торговом центре "Москва", а самый крупный, на 4 тысячи мест, будет в "Экспоцентре".По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, выбирались помещения с хорошей системой вентиляции, потоком свежего воздуха, хорошими системами кондиционирования. Открыть первые больницы планируют уже к середине месяца.