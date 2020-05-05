Около шестисот самолетов и вертолетов в небе над сорока семью городами России примут участие в воздушном параде 9 мая.

Около шестисот самолетов и вертолетов в небе над сорока семью городами России примут участие в воздушном параде 9 мая.Несмотря на дождь и облачность с редкими проблесками, репетиция состоялась, и в небе над Кремлем пронесся триколор из дыма. С крыши небоскреба мы наблюдали, как самолеты и вертолёты — их 75 — следуя на разный эшелонах, направлялись к Красной площади.Представьте себе с какой пунктуальностью должны пролетать пилоты над конкретным районом Москвы. Ну, скажем вот над этой точкой на Ленинградском шоссе между станциями метро "Сокол" и "Аэропорт" это звено самолетов должно быть ровно в 10 часов 20 минут и 3 секунды. Допускается погрешность в одну-две секунды, не больше. И это при таких-то скоростяхСамолеты стартовали с разных аэродромов в разных частях страны. Вот взлет истребителей под Липецком. До Красной площади им два часа лета.С таким количеством задействованной техники и такими расстояниями, нужна четкая координация. Главный пункт управления находится в Спасской башне Кремля. Для подстраховки диспетчер с рацией располагается и на крыше самого высокого здания — 264 метра — по пути следования авиации.В парадном строю первыми идут вертолеты. Разведывательно-ударные "Аллигаторы", Ка-52, многоцелевые Ми-8. Под управлением пилотажной группы "Беркуты" шли ударные Ми-28.За вертолетами пошла дальняя авиация. Самые крупные и самые мощные в военной авиации сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Вот как они поднимались в воздух с аэродрома в Саратовской области. Преодолев сотни километров, в небе над столицей эти махины имитировали дозаправку в воздухе.Настал черед стремительности и маневренности. Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34, сверхзвуковые, построились в тактическое крыло и пронеслись над Москвой. Шестерка Су-25, штурмовиков, окрасила небо триколором.У пилотов ВКС на этот раз сверхзадача. За танкистов, мотострелков и ракетчиков, которые не смогут пройти 9 мая по брусчатке Красной площади, должны отработать они. Авиационные парады пройдут в 47 городах России."Всего задействовано 597 воздушных судов. В том числе, полет спланирован в Москве, где будет задействовано 75 воздушных судов", — рассказал командующий ВВС Сергей Дронов.Включая, кстати говоря, и звено перспективных истребителей Су-57 пятого поколения. Главная интрига этого парада. В общем праздник состоится. Не на земле, так в воздухе.