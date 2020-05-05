Акционеры Norwegian Air Shuttle ASA утвердили план реструктуризации, который позволит норвежскому авиаперевозчику получить государственную помощь и удержаться на плаву в ближайшие месяцы, передает Bloomberg.

Акционеры Norwegian Air Shuttle ASA утвердили план реструктуризации, который позволит норвежскому авиаперевозчику получить государственную помощь и удержаться на плаву в ближайшие месяцы, передает Bloomberg.Компания заключила сделку с кредиторами после интенсивных переговоров, акционеры утвердили план на внеочередном общем собрании в понедельник. В результате реструктуризации лизинговые компании и держатели облигаций конвертируют более 10 миллиардов крон (957 миллионов долларов) долга в капитал. Компания также привлечет 400 миллионов крон в виде нового капитала.Эта сделка позволяет Norwegian Air выполнять строгие требования правительства северной страны, чтобы получить доступ к оставшимся 90% от 3 миллиардов крон государственных займов. Без этого у компании кончились бы наличные деньги к середине этого месяца.Как и остальная часть авиационной отрасли, авиаперевозчик из Норвегии получил серьезный удар в результате вспышки коронавируса в мире, который произошел как раз в то время, когда компания внедряла стратегию по сокращению расходов и снижению пропускной способности после нескольких лет роста за счет долгов. Предстоящий выпуск акций норвежского банка станет четвертым примерно через два года.Norwegian Air остановила почти весь свой флот и составила план для новой, более компактной компании с меньшим количеством самолетов.Но ее судьба остается не ясной. Ожидается, что каждый месяц, начиная с июля 2020 года, компания будет терять до 500 миллионов крон наличных денег.Рисуя мрачные перспективы для отрасли, в компании отметили, что ожидают постепенного восстановления активности со второго квартала следующего года и возобновления нормальной работы не ранее 2022 года.