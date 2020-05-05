05.05.2020

2020-05-05 11:55:08

Владимирские артисты гастролируют по всемирной сети

Приобщиться к искусству можно в режиме онлайн. Из-за коронавируса театрам на время пришлось закрыть свои двери для посетителей. Но в сети гастроли продолжаются. Из разных точек страны и даже мира зрители могут увидеть спектакли владимирских артистов.

Светлана Игнатова, пресс-атташе Владимирского академического театра драмы: "Нас смотрят Чили, Бразилия, Австралия. Нас смотрят города России. Нас смотрят те города, в которые мы приезжали на фестивали, в которых мы были на гастролях. Нам пишут люди, которые никогда не посещали наш театр, и теперь имеют возможность увидеть наши спектакли... Онлайн-трансляции владимирского театра совершенно бесплатны для всех наших зрителей".

Академический театр драмы открыл Всероссийскую программу "Большие гастроли - онлайн" знаменитым спектаклем "Сны Гамлета". Уже больше месяца на страницах соцсетей Академического театра можно увидеть как старые, так и свежие премьеры постановок, которые прошли только в этом году. Пьеса Леонида Зорина "Варшавская мелодия" в исполнении Александра Аладышева и Валерии Емельяновой - зрители видят в прямом эфире. Это инициатива самих актеров. Валерия Емельянова признается, идея работы над пьесой появилась спонтанно. Сначала было непонятно, как можно сделать что-то в режиме, ограниченном прямоугольником веб-камеры или телефона, но решение вскоре нашлось.

Валерия Емельянова, актриса Владимирского академического театра драмы: "Работа идет непросто. Технически нам сложно... Когда по пьесе Зорина прошло 10 лет, герои должны измениться визуально. А у нас, на секундочку, между съемками серий проходит несколько дней. И нам надо было как-то измениться, кроме того, коренным образом поменять локацию, в которой мы снимаем. Должно было быть ощущение полной смены пространства, а мы, как и вы, на карантине. И мы решили снимать эти серии в салонах машин друг друга. И опять же, это мобильный Интернет. Терялась картинка, терялся звук, было трудно, но мы справились".

От трех до семи тысяч просмотров одного спектакля .... Большое преимущество онлайн-трансляций в том, что аудитория намного больше, чем мест в зрительном зале. Чтобы такое же количество людей могло посмотреть один спектакль, его бы пришлось исполнить около десяти или пятнадцати раз подряд. Марина Протасова, главный режиссер Областного владимирского театра кукол отметила, что, в отличие от многих коллег, не боится, что после просмотра онлайн-трансляций зрители не захотят увидеть спектакль вживую. И считает, что после отметны режима самоизоляции люди еще охотнее пойдут в театры.

Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол: "Конечно, всем понятно, что театр - это живое искусство, что мы должны общаться со зрителем на равных, мы на сцене, а зрители в зале. Но что делать, когда пришло такое время, зрители не могут прийти в театральный зал, а актеры не могут выйти на сцену. Поэтому мы решились выпускать наши спектакли в записи, трансляции проходят ежедневно, по расписанию, на нашей страничке "Вконтакте".

Актер Алексей Ложкин, а теперь по совместительству и голос Театр Театрыча, каждый день в прямом эфире встречает зрителей Областного владимирского театра кукол. Даже во время самоизоляции задействован весь коллектив, чтобы каждое представление в режиме онлайн состоялось. Команда театра считает такой режим работы очень необычным и сложным, но справляется со всеми трудностями.

Алексей Ложкин, артист, ведущий мастер сцены: "К сожалению, у нас нет сейчас возможности играть на сцене, а у вас нет возможности смотреть наши спектакли из зрительного зала. Поэтому вся команда Владимирского областного театра кукол работает удаленно, каждый из своего командного пункта... Мы вас любим, дорогие наши зрители, и жить без вас не можем. Ждем скорой встречи с вами в зрительном зале".

Расписание ближайших онлайн-трансляций выложено на сайтах театров. Неизвестно, сколько продлится режим самоизоляции. Но это время можно провести интересно и с пользой.