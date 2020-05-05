Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех лечебных учреждений в пригороде столицы провинции Брешиа.

Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех лечебных учреждений в пригороде столицы провинции Брешиа. Руководство и персонал пансионатов встретили наших специалистов со славами благодарности и аплодисментами.До этого представители Минобороны России совместно с итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш из Бергамо в Брешиа, напоминает телеканал "Россия 24"."Ваша помощь очень важна, так как Ломбардия, — это регион, наиболее пострадавший от коронавирусной инфекции, — обратился к россиянам член законодательного собрания города Брешиа Вальтер Мукетти. — И ваш приезд — это проявление братской помощи и дружбы. Спасибо России, спасибо вам".