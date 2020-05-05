Около семи с половиной миллиардов евро на разработку вакцины от коронавируса COVID-19 собрали участники онлайн-конференции под эгидой Всемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии.

Около семи с половиной миллиардов евро на разработку вакцины от коронавируса COVID-19 собрали участники онлайн-конференции под эгидой Всемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии. Открывал ее генсек ООН Антониу Гутерриш, передает телеканал "Россия 24". По его словам, на эти нужды потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма".Сейчас коронавирусом заражены свыше трех с половиной миллионов человек во всем мире. Лидируют США — там зараженных больше 1 миллиона 100 тысяч.В Европе сразу несколько стран решили ослабить карантинные меры, несмотря на предупреждения экспертов-вирусулогов о том, что раннее послабление может привести к новой вспышке инфекции.