Мытье рук - одна из лучших мер общественного здравоохранения. Также оно является наиболее эффективным средством для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 и многими другими болезнями.

Мытье рук – одна из лучших мер общественного здравоохранения. Также оно является наиболее эффективным средством для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 и многими другими болезнями. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.Глава ВОЗ напомнил, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук, подчеркнув, то у трех миллиардов человек на Земле нет водоснабжения дома, поэтому у них нет возможности регулярно мыть руки. Для борьбы с коронавирусом Гебрейесус призвал увеличить инвестиции в производство мыла и моющих средств на спиртовой основе, сообщает РИА Новости.По последним сведениям ВОЗ, в мире зарегистрировано 3 633 479 случаев инфицирования COVID-19, скончались 251 478 человек.