Вратарь петербургского СКА Алексей Мельничук подписал контракт с клубом НХЛ Сан-Хлсе Шаркс. В прошлом сезоне 21-летний хоккеист сыграл за СКА 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Вратарь петербургского СКА Алексей Мельничук подписал контракт с клубом НХЛ "Сан-Хлсе Шаркс". В прошлом сезоне 21-летний хоккеист сыграл за СКА 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.30 апреля контракт Мельничука с армейцами истек, а через несколько дней он подписал договор с "Сан-Хосе Шаркс". Одним из факторов перехода Мельничука стало то, что тренером вратарей "акул" является Евгений Набоков. Именно он рекомендовал руководству клуба пригласить молодого россиянина.Как сообщил РИА Новости агент Мельничука Дэн Мильштейн, Алексея не пугает перспектива оказаться в фарм-клубе. "Он готов к различным трудностям и может пройти через низшие лиги, чтобы закрепиться в основе "Шаркс", — заявил Мильштейн.