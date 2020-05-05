За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых один человек погиб и 38 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 6 автоаварий. Полицейскими оформлено 195 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 102 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский район:По предварительной информации, 27 апреля 2020 г. около 4:20 на 158 км автодороги М-7 «Волга» 53-летний водитель автомобиля «Вольво FH12» в составе полуприцепа «Шмитц» допустил столкновение с движущимся впереди в прямом направлении автомобилем «ГАЗ-2705» под управлением водителя 1969 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Вольво FH12» и водитель автомобиля «ГАЗ-2705» госпитализированы.г.Владимир:По предварительной информации, 28 апреля 2020 г. около 17:20 у дома 144 на улице Ноябрьская в г. Владимире 34-летний водитель автомобиля «Киа–Спортейдж» допустил наезд на стоящий для поворота налево автомобиль «Хендэ–IX35» под управлением водителя 1987 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир автомобиля «Хендэ», водитель и пассажиры автомобиля «Киа» 1988 г.р., 2014 г.р., 2016 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Камешковский район:По предварительной информации, 29 апреля 2020 г. около 14:40 у дома 6 на улице Кирова в п. Новки 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140» при движении задним ходом допустил наезд на пешехода 1974 г.р., которая двигалась по краю проезжей части дороги в попутном направлении. После дорожно-транспортного происшествия водитель с места ДТП скрылся, однако был задержан в ходе розыскных мероприятий. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход направлен на амбулаторное лечение.г.Владимир:По предварительной информации, 30 апреля 2020 г. около 09:05 у дома 4 на проспекте Строителей в г.Владимире 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил столкновение с автомобилем «Рено-Дастер» под управлением водителя 1974 г.р., который двигался по проспекту Строителей в сторону улицы Чайковского. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 1 мая 2020 г. около 11:00 на 39 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 2113» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением водителя 1996 г.р., после чего совершил столкновение с движущейся позади автомобилем «Газель» под управлением водителя 1991 г.р. После чего автомобиль «ВАЗ – 2113» допустил съезд в кювет по ходу движения в сторону г. Владимира, где произошло его опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ – 2113» направлен на амбулаторное лечение.г.Владимир:По предварительной информации, 2 мая 2020 г. около 10:50 у дома 50 на улице Тракторная в г.Владимире 48-летний водитель автомобиля «ГАЗ – 3309» при осуществлении маневра разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ – 2114» под управлением водителя 1981 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 37-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 3 мая 2020 г. около 12:10 у дома 129 на улице Дегтярева в г.Коврове 23-летний водитель автомобиля «Форд-Мондео» при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Рено-Меган» под управлением водителя 1988 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 51-летний пассажир автомобиля «Рено-Меган» направлены на амбулаторное лечение.