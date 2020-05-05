Рэпер Джиган не собирается разводиться с супругой Оксаной Самойловой. На своей странице в Instagram артист продолжает делиться снимками с детьми и женой, на которых изображена семейная идиллия.

Рэпер Джиган не собирается разводиться с супругой Оксаной Самойловой. На своей странице в Instagram артист продолжает делиться снимками с детьми и женой, на которых изображена семейная идиллия.В социальной сети Джиган опубликовал совместное фото с Самойловой и подписал: "Я не отпущу тебя никуда!". Жена рэпера решила иронично пошутить и прокомментировала пост следующими словами: "Сорян, Вась". Это отсылка к публикации Джигана, которую он выложил в день, когда Самойлова заявила о намерении подать на развод.Недавно рэпер вышел из наркологической клиники. На время лечения, судя по всему, у артиста не было доступа к средствам связи, поскольку более трех недель он ничего не выкладывал в Instagram. Первой публикацией после перерыва стал новый клип Джигана, в котором он признается Самойловой в любви и обещает, что теперь все будет по-другому.Напомним, в феврале этого года у пары родился четвертый ребенок — сын Давид, а уже в марте жена артиста заявила о решении развестись. По ее словам, десять лет брака с Джиганом были обманом с его стороны — он изменял ей и предавал, выходя за порог дома.Самойлова больше не выкладывает совместные снимки пока еще с законным супругом. Джиган же, в свою очередь, регулярно делится фотографиями и видео, на которых запечатлен с детьми и женой.