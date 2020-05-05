Легендарных ролей Гамлета и Деточкина могло бы не быть если бы Смоктуновский не выдержал — сначала плен после битв на Курской дуге и Днепре, а после войны — клейма неблагонадёжный из-за того самого плена. Минобороны рассекретило уникальные подробности того как закалялись характеры будущих звёзд советского кино и литературы на передовой Великой Отечественной.

Легендарных ролей Гамлета и Деточкина могло бы не быть если бы Смоктуновский не выдержал — сначала плен после битв на Курской дуге и Днепре, а после войны — клейма "неблагонадёжный" из-за того самого плена. Минобороны рассекретило уникальные подробности того как закалялись характеры будущих звёзд советского кино и литературы на передовой Великой Отечественной."А что это за профессия? — Родину защищать! Есть такая профессия, взводный".Многие, всеми любимые герои военных фильмов были героями не только в кино. Об этом напоминает министерство обороны, открывая картотеки военных лет.И отважный Алексей Трофимов из фильма "Офицеры" — это не менее отважный актер Георгий Юматов. И шрамы на спине в кино — настоящие шрамы от фронтовых ранений. Он на войну ушел 16-летним юнгой на боевом катере. Сначала — Черное море, а дальше — освобождение Европы."Везде воевал. Он мне рассказывал так вскользь, что самые жесткие бои были в Вене. Они обезвредили группировку немецкую, которая защищала Имперский мостЕго там ранили, он полежал немножко в госпитале, но его наградили за мужество — раненый же матрос — орденом Ушакова "на цепях". Это редчайший морской орден", — говорит Виктор Мережко, сценарист и драматург.Вот наградные документы, а это выписка из госпиталя. Этого харизматичного парня заметили на "Мосфильме". Уверенный, жесткий, с цепким взглядом."Ах, Юматов! — Привет! А ты чего здесь торчишь? — Да вот Нина обещала вынести пропуск и вот до сих пор нет: — Что ж ты мне не позвонил? Сейчас что-нибудь придумаем, подожди! — А вы что, тоже артист, да? — Да. Начинающий. — Поздновато начинаете! — А как ваша фамилия, а? — Моя фамилия вам ни о чем не говорит. — Ну, все-таки, скажите пожалуйста. — Смоктуновский! Ну? Что?" – кадр из фильма "Москва слезам не верит".И совершенно другой — Иннокентий Смоктуновский. Интеллигентный. Вежливый. Но не все знают, что легендарный актер воевал: был в плену, сражался в партизанском отряде: форсировал Днепр."Моему отцу и еще одному бойцу дали задание — в брод, под обстрелом противника перейти протоку Днепра, чтобы доставить в штаб руководства соединения важные документы. К сожалению, папиного товарища сразу ранило и он не мог с папой продолжать этот переход по протоке. Папа пытался его крикнуть, это было бесполезно и папа понял, что должен сам продолжать переходить уже один", — рассказала Мария Смоктуновская, дочь прославленного актера.В фильме "Они сражались за Родину" — он полевой хирург. Лицо скрыто. Слышен только уставший голос.А вот картина, пролежавшая на полке больше 30 лет — "Солдаты" по повести Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" — не показывали за слишком "правдивую" войну. Здесь Смоктуновский — интеллигент-математик."Вы знали, что будет война? — Пожалуй знал. — Да не пожалуй, а знали! А что мы делали? Как готовились? Стояли на первомайских парадах "ручки в брючки"?" – кадр из фильма "Солдаты".В наградном приказе написано Смоктунович — это фамилия при рождении. Одну из медалей "За отвагу" Смоктуновский получил только через 50 лет. Вручали на сцене после спектакля.Эту историю рассказывают обычно в комнате-музее Смоктуновского в селе Татьяновка Томской области. А в подтверждение — документы министерства обороны.Еще одна публикация — наградные карточки на Юлию Владимировну Друнину. Легендарную фронтовую поэтессу-медсестру. Ее строки западали в душу также сильно, как Твардовского и Симонова. Но Друнину особенно любила молодежь. За простоту формы, за искренность, за чистоту."Целовались.ПлакалиИ пели.Шли в штыки.И прямо на бегуДевочка в заштопанной шинелиРазбросала руки на снегу", — цитирует ее стихи Александра Липатникова, внучка Друниной.И в этих пожелтевших карточках — тысячи фамилий. Замечательных людей, которые прежде, чем стали известны, сделали самое главное: победили.