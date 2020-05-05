Всего в регионе зарегистрировано 944 случаев заболевания коронавирусом

Во вторник, 5 мая, во Владимирской области лабораторно 48 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 15 – в Гусь-Хрустальном, 13 – во Владимире, по 5 – в Коврове и Муроме, 3 – в Собинке, по 2 – в Камешково и Суздале, по 1 – в Александрове, Судогде и Юрьеве-Польском. Эти данные со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора приводит пресс-служба администрации Владимирской области.Всего в регионе, напомним, зарегистрировано 944 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 208 – в Петушках, 151 – во Владимире, 104 – в Гусь-Хрустальном, 92 – в Муроме, 91 – в Коврове, 73 – в Александрове, 59 – в Кольчугино, 35 – в Судогде, 34 – в Юрьеве-Польском, 32 – в Собинке, 26 – в Киржаче, 12 – в Меленках, 10 – в Суздале, по 5 – в Камешково и Радужном, 4 – в Вязниках, 3 – в Гороховце.Также в пресс-службе напомнили, что 43 пациента с коронавирусной инфекцией выздоровели. При этом за период наблюдения отмечено 12 летальных случаев.