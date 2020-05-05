Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже в ближайшие дни получит официальную должность на Украине. При этом он не стал говорить, что именно ему предложили в офисе президента. Как сообщают ряд украинских СМИ, Саакашвили может отвечать за реформы, но не в составе правительства.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже в ближайшие дни получит официальную должность на Украине. При этом он не стал говорить, что именно ему предложили в офисе президента. Как сообщают ряд украинских СМИ, Саакашвили может отвечать за реформы, но не в составе правительства.По словам самого экс-президента Грузии, он консультировался с Зеленским, его офисом, а также с разными парламентскими лидерами. Саакашвили отметил, что украинский глава рассматривал разные варианты и сам объявит о принятом решении, сообщает ТАСС.Ранее стало известно, что бывшего губернатора Одесской области могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ. Зеленский говорил, что у Саакашвили якобы есть потенциал для поддержки правительства. При этом на встрече с фракцией "Слуга народа" экс-президент Грузии не заручился ее поддержкой.