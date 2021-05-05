От имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова Леониду Андреевичу вручили поздравительное письмо, памятный подарок и цветы...

В преддверии одного из главных праздников страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне – заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец встретился со старшиной милиции в отставке Леонидом Андреевичем Ющенко.Леонид Андреевич в 1944 году в возрасте 17 лет вступил в ряды Красной Армии и после прохождения курса обучения был направлен в артиллерийский полк. Участвовал в боевых действиях в Румынии и Варшаве в качестве минометчика. После войны проходил службу на Западной Украине, где отслеживал и пресекал деятельность украинских националистов.В 1951 году Леонид Андреевич поступил на службу в милицию. Работал сотрудником патрульно-постовой службы в Кировоградской области. В 1953 году его перевели в Москву в 125 отделение милиции Первомайского района. Далее 20 лет проработал в 62 отделении милиции. В 1973 году вышел в отставку с должности милиционера-водителя. Награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», а также иными ведомственными наградами.От имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова Леониду Андреевичу вручили поздравительное письмо, памятный подарок и цветы.«От имени всего личного состава и от себя лично разрешите поздравить Вас с праздником и пожелать крепкого здоровья», – сказал Андрей Понорец.Леонид Андреевич собрал гостей за праздничным столом, поблагодарил за то, что в столичной полиции помнят и чтут ветеранов Великой Отечественной войны. В теплой дружественной обстановке он поделился своими воспоминаниями и рассказами о службе в милиции и счастливых, запомнившихся моментах мирной жизни.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве