Вину в совершенном преступлении она не признала.

Перед судом предстанет бывший главный бухгалтер кинотеатра в Судогде, обвиняемая в растрате денежных средств и служебном подлоге.По информации регионального Следкома, с сентября 2017 года по июль 2018-го обвиняемая, используя свое служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве в кинотеатр лиц, которые фактически в данном учреждении трудовую деятельность не осуществляли.В результате незаконных действий женщина, в качестве заработной платы для фактически нетрудоустроенных граждан, получила денежные средства в размере более 470 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.Вину в совершенном преступлении она не признала.