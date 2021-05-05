На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД региона.

Вечером 5 мая около 20:40 в Меленковском районе на трассе «Касимов-Муром-Нижний Новгород» Владимирской области между деревнями Кесово и Тургенево произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.По предварительным данным УМВД по Владимирской области, столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. На 21:40 известно о четырёх погибших участниках аварии.На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД региона.Движение на данном участке автомагистрали перекрыто. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.Редакция следит за развитием ситуации. Информация уточняется.Напомним, что рано утром 5 мая в другом в Вязниковском районе погиб водитель фуры и пострадали трое детей.