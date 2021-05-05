По состоянию на 12.50 движение на данном участке пути восстановлено.

Количество пострадавших в в Вязниковском районе увеличилось до 7 человек, один погиб. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних.По уточненным данным регионального УМВД, 5 мая около 6.00 на 287 км М7 «Волга» водитель фуры «Мерседес», следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем «Форд», после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом.В результате ДТП погиб мужчина 1974 г.р., управлявший «Мерседесом». Водитель «Вольво», 1974 г.р., госпитализирован. Мужчина 1974 г.р., управлявший легковым автомобилем, а также пятеро его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение.По факту ДТП назначено проведение проверки, в рамках которой сотрудниками полиции будут установлены обстоятельства произошедшего.По состоянию на 12.50 движение на данном участке пути восстановлено.Фото: