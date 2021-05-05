Из-за огромных грязных луж детям нет места для развлечений.

В соцсети появились фотографии детской площадки в городе Карабаново Александровского района, которая утопает в грязных лужах. Однако до этого почему-то никому нет дела. На одном из видеороликов, выложенных "Вконтакте", четко видно, как качающийся на качелях мальчик приземляется точно в воду. Опоры нескольких лестниц выглядят так, будто вот-вот вся конструкция рухнет, что может привести к травмированию детей. Самое интересное, что детская площадка находится напротив здания местной администрации, это неоднократно отмечают местные жители в комментариях. И судя по фотографиям, она была установлена совсем недавно.В администрацию города была направлена жалоба. "Детская площадка на площади Лермонтова, под носом у администрации, тонет в грязи! Неужели нельзя принять меры?" - написали жители.Чиновники, рассмотрев обращение, ответили, что "администрацией города Карабаново направлено исковое заявление в Арбитражный суд Владимирской области о понуждении (подрядчика) к исполнению гарантийных обязательств. В связи с этим эксплуатация детской площадки запрещена до устранения выявленных недостатков".