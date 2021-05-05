Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, какого курса должен придерживаться Вашингтон в отношениях с Москвой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, какого курса должен придерживаться Вашингтон в отношениях с Москвой.Глава Госдепа считает, что нельзя закрывать глаза на поведение России. В своем твиттер-аккаунте Блинкен потребовал привлечь Москву к ответственности за ее действия. Он также призвал оказывать давление на Кремль, чтобы он соблюдал международные соглашения и обязательства.Сообщение госсекретаря пояснил представитель Госдепа Нед Прайс в личном блоге. Он заявил, что Россия должна начать выполнять минские договоренности и работать над прекращением конфликта в Донбассе. Демократ добавил, что Крым необходимо вернуть Украине.Напомним, отношения Вашингтона и Москвы ухудшились в начале 2021 года. В марте американский президент Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина "убийцей". В апреле власти Соединенных ШтатовМосква не раз подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским. Спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия не принимает участия в боевых действиях на юго-востоке Украины. По его словам, страна заинтересована в скором разрешении политического и экономического кризиса у соседей.Ситуация в Донбассе обострилась весной 2014 года, когда киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По последним данным, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.