Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обвинение предъявлено главному инженеру «Александровских электрических сетей».По информации областной прокуратуры, на территории Александровского района на одну из линий электропередач упала сухая ветка, в результате чего провод, находящийся под напряжением, провис и оказался на небольшом расстоянии от земли. 9 октября 2020 года мужчина при приближении к проводу подвергся поражению техническим электричеством, получил множественные ожоги на различных частях тела, которые стали причиной его смерти.Указанное стало возможным в результате бездействия и ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей главным инженером «Александровские электрические сети», в чью компетенцию входила организации выполнения капитальных и текущих ремонтов, технического обслуживания всего оборудования, контроль содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния, а также устранению недостатков производственной деятельности.Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.Обвиняемый признал вину в полном объеме.