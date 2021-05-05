Первую партию деревянных панелей готовят к отправке в Австрию.

Ковровская компания "Новый ресурс" заключила крупный контракт с австрийским производителем мебели "Кварто лино".Первую партию деревянных панелей готовят к отправке в Австрию. На изготовление таких листов идёт березовый шпон высшего сорта. До конца года ковровский фанерный завод должен поставить австрийскому производителю мебели продукции на два миллиона евро.Юрий Кононенко, заместитель гендиректора компании "Новый ресурс": «Из этого в дальнейшем будет сделана детская мебель очень высокого качества компании "Quartto Lino". Это очень интересные разработки, сделанные инженерами австрийской компании».Например, вот такой детский стульчик-трансформер с партой и развивающими игрушками. В настоящий момент «Кварто Лино» прорабатывает вопрос размещения своего производства на территории тридцать третьего региона.Всего за прошедший год компания «Новый ресурс» заключила контракты на пятьдесят семь миллионов евро. Её продукция - фанера, березовый шпон, топливные брикеты экспортируется в десятки стран - от Швеции до Египта. Компания активно сотрудничает с региональным Центром поддержки экспорта - участвует в выставках и размещает свою продукцию на международных электронных торговых площадках.Вадим Шмаков, гендиректор компании "Новый ресурс": «Наша компания благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта заключила многомиллионные контракты. И мы очень рады тому, что мы можем развиваться в данном направлении».Отметил последние успехи ковровского предприятия и губернатор Владимир Сипягин. По его словам, в регионе создана эффективная система поддержки бизнеса, которая позволяет предпринимателям выходить на внешние рынки.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «Предприятия, осуществляющие инвестиции в основной капитал, используя эти инструменты, способны существенно наращивать объемы экспортной выручки, как это делает Новый ресурс. Этот контракт примечателен тем, что предприятие переходит от переработки сырья на выпуск готовой продукции».Общий объем экспорта предприятий 33 региона в прошедшем году на тринадцать процентов превысил показатель "доковидного" 2019-го.Никита Тарбеев, Андрей Синягин«Вести-Владимир»