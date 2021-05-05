Московскому священнику Филиппу Бородину позвонили телефонные мошенники. Сперва женщина, представившаяся представителем банка, испугала его, дескать некие злоумышленники пытались украсть ..

Московскому священнику Филиппу Бородину позвонили телефонные мошенники. Сперва женщина, представившаяся представителем банка, испугала его, дескать некие злоумышленники пытались украсть со счета служителя Церкви пять тысяч рублей. Затем к делу подключился второй игрок. Он убедил жертву, что на его имя оформили кредит на 200 тысяч рублей, для ликвидации которого надо взять второй такой же кредит и перечислить деньги на другой счет. Все это священник и сделал, оставшись без денег и с долгами.