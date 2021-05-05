Двое мужчин, угрожая гражданину предположительно ножом, нанесли несколько ударов, после чего отобрали телефон и денежные средства...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что ранее потерпевший, 20-летний молодой человек, познакомился в Интернете с девушкой, и в ходе переписки они договорились встретиться на Минусинской улице. Однако на встречу пришли двое мужчин. Незнакомцы стали угрожать ему предположительно ножом, нанесли несколько ударов, после чего, удерживая его за руки, отобрали телефон и денежные средства. Ущерб составил свыше 7 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 28-летний приезжие из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также их возможных соучастников.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29