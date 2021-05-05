Развенчиваем вредные мифы о вакцинации от COVID-19. Миф. Перед прививкой нужно сдать анализ на антитела. Необязательно. Даже если у вас имеются антитела, после вакцинации их количество ..

Развенчиваем вредные мифы о вакцинации от COVID-19.Миф. Перед прививкой нужно сдать анализ на антитела.Необязательно. Даже если у вас имеются антитела, после вакцинации их количество вырастет, и защита станет надёжнее.Миф. Тем, кто переболел, прививаться не нужно.Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, возникает опасность повторного заражения. Поэтому стоит подстраховаться и проконсультироваться со специалистом.Миф. Повышенная температура после прививки – тревожный сигнал.Нет. Вакцина «Спутник V», которая в основном используется сегодня, векторная. Для ее получения используется аденовирус, который выступает в качестве «транспортного средства» для S-белка коронавируса. Повышенная температура и недомогание – это всего лишь реакция организма на встречу с аденовирусом.Миф. Если после прививки поднялась температура, её нельзя сбивать, иначе не выработается иммунитет.Температура – всего лишь одно из свидетельств того, что организм отреагировал на встречу с аденовирусом. Поэтому при плохом самочувствии можно принять жаропонижающее средство.Миф. Прием алкоголя не влияет на результат вакцинации.Когда в организме происходят иммунные реакции, он становится особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, поэтому вакцинация не совместима с приемом алкоголя. Также в течение нескольких дней после прививки стоит избегать стрессов, переохлаждения, посещения бани и сауны.Миф. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя.Прививка таким людям жизненно необходима, но вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания. Накануне лучше обратиться к своему лечащему врачу. Он даст рекомендации по профилактике возможных осложнений.Миф. Прививка не защищает от британского, бразильского или южноафриканского штаммов.Российские вакцины защищают от всех известных штаммов COVID-19.Уважаемые жители области! В эти праздничные дни постарайтесь найти время сделать прививку.Во Владимирской области пункты вакцинации развернуты на базе 32 учреждений здравоохранения, также работают 17 мобильных пунктов вакцинации. Все они готовы принять желающих вакцинироваться в дни майских каникул. Записаться на вакцинацию можно на Едином портале Госуслуг. Сервис записи на вакцинацию реализован и через портал https:lk.miac33.ru.Также возможна запись на вакцинацию через единый телефон 122.Уважаемые жители области! Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Сделайте прививку от коронавирусной инфекции!Информация опубликована на основании данных МЗ РФ.Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.