Развенчиваем вредные мифы о вакцинации от COVID-19.
Миф. Перед прививкой нужно сдать анализ на антитела.
Необязательно. Даже если у вас имеются антитела, после вакцинации их количество ..
Развенчиваем вредные мифы о вакцинации от COVID-19.
Миф. Перед прививкой нужно сдать анализ на антитела.
Необязательно. Даже если у вас имеются антитела, после вакцинации их количество вырастет, и защита станет надёжнее.
Миф. Тем, кто переболел, прививаться не нужно.
Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, возникает опасность повторного заражения. Поэтому стоит подстраховаться и проконсультироваться со специалистом.
Миф. Повышенная температура после прививки – тревожный сигнал.
Нет. Вакцина «Спутник V», которая в основном используется сегодня, векторная. Для ее получения используется аденовирус, который выступает в качестве «транспортного средства» для S-белка коронавируса. Повышенная температура и недомогание – это всего лишь реакция организма на встречу с аденовирусом.
Миф. Если после прививки поднялась температура, её нельзя сбивать, иначе не выработается иммунитет.
Температура – всего лишь одно из свидетельств того, что организм отреагировал на встречу с аденовирусом. Поэтому при плохом самочувствии можно принять жаропонижающее средство.
Миф. Прием алкоголя не влияет на результат вакцинации.
Когда в организме происходят иммунные реакции, он становится особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, поэтому вакцинация не совместима с приемом алкоголя. Также в течение нескольких дней после прививки стоит избегать стрессов, переохлаждения, посещения бани и сауны.
Миф. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя.
Прививка таким людям жизненно необходима, но вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания. Накануне лучше обратиться к своему лечащему врачу. Он даст рекомендации по профилактике возможных осложнений.
Миф. Прививка не защищает от британского, бразильского или южноафриканского штаммов.
Российские вакцины защищают от всех известных штаммов COVID-19.
Уважаемые жители области! В эти праздничные дни постарайтесь найти время сделать прививку.
Во Владимирской области пункты вакцинации развернуты на базе 32 учреждений здравоохранения, также работают 17 мобильных пунктов вакцинации. Все они готовы принять желающих вакцинироваться в дни майских каникул. Записаться на вакцинацию можно на Едином портале Госуслуг. Сервис записи на вакцинацию реализован и через портал https:lk.miac33.ru.
Также возможна запись на вакцинацию через единый телефон 122.
Уважаемые жители области! Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Сделайте прививку от коронавирусной инфекции!
Информация опубликована на основании данных МЗ РФ.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.