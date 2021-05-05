Об этом сообщил в социальных сетях депутат Госдумы Игорь Игошин.

Депутат Госдумы о захвате неизвестными лицами стекольного завода в поселке Анопино."Мой избирательный округ. Гусь-Хрустальный район. Анопино. Стекольный завод. По информации от руководства предприятия: сегодня рано утром завод взят под контроль неизвестными лицами. Рабочим было приказано покинуть производство и выйти из цехов.Неизвестные, примерно, 40 человек, оставили на производстве минимальное количество людей, чтобы не погасить печи.Сейчас проверяю информацию. Готовлю официальный запрос в правоохранительные органы для проверки и установления законности.Моя позиция такая: если и есть хозяйственный спор между субъектами, то решать его надо цивилизовано - в судах, а не нападать под покровом ночи, используя "бандитские" методы. На присланном фото неизвестные, которые сейчас на предприятии", - пишет Игорь Игошин.Информация уточняется.