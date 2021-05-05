Трое несовершеннолетних 8, 10, 17 лет доставлены в медицинское учреждение.

В Вязниковском районе произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек и 4 пострадали, в том числе трое детей.По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, около 6 утра на 287 км М7 в Вязниковском районе водитель большегрузного автомобиля, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом.По состоянию на 9.15 известно об одном погибшем, водителе большегрузного авто, и четверых пострадавших, в том числе несовершеннолетних (8, 10, 17 лет), доставленных в медицинское учреждение.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Инспекторы ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения и устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке пути затруднено.Информация уточняется.