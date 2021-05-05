Монумент легендарному советскому и российскому виолончелисту Мстиславу Ростроповичу отремонтируют в ближайшие годы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Монумент легендарному советскому и российскому виолончелисту Мстиславу Ростроповичу отремонтируют в ближайшие годы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы .Мстислав Ростропович – выдающийся виолончелист, дирижер и композитор, творчество которого известно во всем мире. Памятнику ему установлен в 2012 году в самом центре столицы – на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков.Монумент представляет собой бронзовую скульптуру музыканта, играющего на виолончели. Его авторы – скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский.Сейчас специалисты изучают состояние монумента и разрабатывают проект его ремонта. Планируется, что работы пройдут в 2022-2023 годах. Мастера обновят поверхности и устранят загрязнения.Город на регулярной основе следит за состоянием памятников – при необходимости их ремонтируют и реставрируют. На ближайшие годы запланировано обновление монументов космонавту Юрию Гагарину, авиаконструктору Александру Яковлеву, композитору и дирижеру Александру Александрову и других.