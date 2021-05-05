05.05.2021

2021-05-05 09:45:12

Предварительная информация о дорожно-транспортном происшествии в Вязниковском районе 05.05.2021

5 мая около 6 утра на 287 км ФАД М7 «Волга» я Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим и пострадавшими.

По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом.

По состоянию на 09.15 известно об одном погибшем, водителе большегрузного авто, и четверых пострадавших, в том числе троих несовершеннолетних (8, 10, 17 лет), доставленных в медицинское учреждение.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Инспекторы ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения и устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке пути затруднено.

Информация уточняется.