Эксперты ОНФ возмущены качеством работ по благоустройству в городе Курлово Гусь-Хрустального района.

Почему "закопали" миллионы? Эксперты Общероссийского народного фронта возмущены качеством работ по благоустройству в городе Курлово Гусь-Хрустального района. В чём причина? И какая работа над ошибками предстоит?Небольшое озеро прямо на стадионе. Впору вплавь, а не бегом. На новом спортобъекте не работает дренажная система. А между тем, только на строительство этого курловского стадиона - из разных источников - было направлено 7 миллионов рублей. По словам экспертов ОНФ, подобное благоустройство - яркий пример "как не надо". Куда спешили строители? И главное - как "тяп-ляп" объект прошёл приёмку?Федор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области: «То, что творится на стадионе города Курлово, так как это было выполнено, это надо не только не принимать, но и наказывать. И возвращать деньги. Деньги закопаны неизвестно куда. И кто их будет откапывать? Как народ будет заниматься на этих площадках?»Коммунальные детали. Люк ливнёвки - прямо на беговой дорожке. Также, по словам общественников, асфальт уложен не по технологии. Есть и вопросы по зданию для юных спортсменов. Там нет даже душевых. А это еще один аварийный канализационный люк на другой спортплощадке. Здесь же - аварийные столбы. Которые, подчёркивают эксперты, нужно срочно переносить. А это уже улица Володарского. Здесь площадку вообще оборудовали вопреки всем правилам. В охранной зоне газопровода. И это при том, что, как и другие, площадка была сдана. И нареканий почему-то не возникло.Александр Цыганский, эксперт ОНФ ВО Владимирской области: «Построили на газовой трубе высокого давления, что делать категорически запрещено. Это вопиющий факт и требует, на мой взгляд, разбирательства с подрядной организацией, почему расположили таким образом, необходимо понять, кто осуществлял строительный контроль за размещением этого объекта».Такие проверки в рамках проекта "Городская среда" эксперты Общероссийского народного фронта проводят регулярно. Все проблемы "многомилионного благоустройства" не "во благо" уже обсудили с новым главой города. Отчёт по выезду в Курлово общественники направят и в столицу. Светлане Калининой, члену центрального штаба ОНФ. Регион всегда в центре внимания федерального координатора центра мониторинга благоустройства городской среды.Мария Платанюк, Михаил Мойсеянчик"Вести-Владимир"