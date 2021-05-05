Количество пострадавших в массовой аварии на М-7 в районе деревни Коурково Вязниковского района увеличилось до семи человек. Об этом сообщается прокуратура области. Надзорное ведомство

Количество пострадавших в массовой аварии на М-7 в районе деревни Коурково Вязниковского района увеличилось до семи человек. Об этом сообщается прокуратура области. Надзорное ведомство проводит проверку страшного ДТП под Вязниками, в той аварии пострадали трое детей. По предварительной информации, на 287 километре М-7 водитель фуры Мерседес не справился с управлением и столкнулся с попутной легковушкой Форд.