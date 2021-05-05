В списке - 9 имён.

Указом Президента России от 4 мая за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены:- Андреева Вера Владимировна, старшая медсестра Судогодской центральной районной больницы (посмертно);- Белкин Сергей Борисович, заведующий отделением Киржачской районной больницы (посмертно);- Груздева Лариса Юрьевна, старшая медсестра Городской больницы № 4 г. Владимира (посмертно);- Кузнецова Галина Геннадьевна, кастелянша Муромской городской больницы № 2 (посмертно);- Панкратов Александр Иванович, водитель Киржачской районной больницы (посмертно);- Савичев Михаил Михайлович, заведующий Карабановской городской больницей Александровской районной больницы (посмертно);- Титенко Оксана Алексеевна, медсестра Городской больницы № 4 г. Владимира (посмертно);- Толмачёв Михаил Владимирович, заведующий отделением Центральной городской больницы г. Коврова (посмертно);- Чванова Надежда Викторовна, медсестра Муромской городской больницы № 2 (посмертно).Кроме того, за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 медалью Луки Крымского награждена Большакова Юлия Николаевна, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.