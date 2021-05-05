Мальчик тяжело болен с рождения. У него детский церебральный паралич и симптоматическая эпилепсия.

Жене Жерихову уже шесть лет, но он до сих пор даже не может сидеть. Ребенок болеет с рождения. В первый месяц жизни Женя дышал с помощью аппарата ИВЛ. Врачи диагностировали гипоксическое поражение центральной нервной системы и частичную атрофию зрительных нервов. В Институте медтехнологий в Москве мальчика обследовали и выявили: церебральный паралич и симптоматическую эпилепсию. Назначили противосудорожные препараты. Приступы стали редкими. Женя стал улыбаться и лепетать. Ребенок многое понимает, слушает сказки, но не говорит. Недавно приступы возобновились. Лечение в Институте медтехнологий в Москве нужно продолжать. Требуется 197498 рублей. Такая сумма для мамы и папы Жени неподъемная.Жанна Панкратова, мама: “Помогите нам, пожалуйста,нам просто негде взять денег.А лечение для Жени просто необходимо. Муж на инвалидности и поэтому у нас денег взять неоткуда”.Курс лечения Жени Жерихова – 197 498 руб. Собрать эту сумму просим телезрителей ГТРК «Владимир». Помочь Жене просто, нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Другие способы пожертвования - на .Вера Куликова, Александр Чунаев«Вести-Владимир»