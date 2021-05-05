Установлено, что складские помещения и цех по переработке рыбной продукции располагались на территории города Подольска Московской области...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Восточного административного округа столицы при участии Росгвардии и представителей Московско-Окского ТУ Росрыболовства пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.Установлено, что складские помещения и цех по переработке рыбной продукции располагались на территории города Подольска Московской области. При осмотре нелегально действующего предприятия обнаружены тушки и фрагменты рыб семейства осетровых общим весом свыше 900 килограммов, 50 килограммов готовой продукции и около 20 килограммов черной икры. Также изъяты фасовочные контейнеры с маркировкой, 13 мобильных телефонов, документы и черновые записи.Следственным управлением по ВАО ГСУ СК России по г. Москве возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Один подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех причастных к противоправной деятельности граждан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк