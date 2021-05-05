Их снял на видео член сообщества Береги природу Сергей Волков.

Стаю белолобых гусей и гуменников снял на видео член сообщества "Береги природу" Сергей Волков. Птицы остановились на отдых во время миграции.Известно, что белолобый гусь (или как говорили в старину, казарка) гнездится в северных широтах. Его особая черта - белое пятно в области лба. Но оно появляется только к третьему году рождения. В природе гусь может прожить до 20 лет. Как утверждает ряд источников, популяция этих гусей с 2008 года сократилась, так как они не находятся под защитой и на них разрешена охота.