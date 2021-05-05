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<a href="https://33live.ru/novosti/05-05-2021-turistka-slomala-pozvonochnik-po-doroge-v-sochi.html" target="_blank">Туристка сломала позвоночник по дороге в Сочи</a> - В поезде Москва—Сухум на 72-летнюю туристку из Ростова-на-Дону упал багаж ее соседа по купе. Прямо с вокзала в Сочи женщину доставили в больницу. Выяснилось, что у нее был компрессионный ..