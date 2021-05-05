После неудачного старта второго круга первенства России команда одерживает вторую победу подряд.

Владимирское “Торпедо” после неудачного старта второго круга первенства России одерживает вторую победу подряд. Сегодня черно-белые на выезде обыграли аутсайдера первенства, подмосковную “Коломну”. Единственный гол на счету Дмитрия Калабухова. В самом конце первого тайма он головой замкнул навес Дмитрия Зиновича. 0-1 - победа владимирской команды.Футбольный клуб “Муром” в 23 туре завтра на выезде сыграет со второй командой санкт-петербургского “Зенита”.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК «Торпедо» Владимир: «Игра нам давалась - хорошо выходили из обороны, имели моменты голевые и предголевые. Валидольная концовка - нельзя в таких играх допускать до последних минут, чтобы счет был 0-1».Никита Тарбеев