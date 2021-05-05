Днем 5 мая на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга асфальт внезапно взорвался и из-под земли ударил столб кипятка. Сообщается, что произошел прорыв трубы. На место выехала ..
<a href="https://33live.ru/novosti/05-05-2021-v-centre-peterburga-iz-pod-zemli-zabil-fontan-kipyatka.html" target="_blank">В центре Петербурга из-под земли забил фонтан кипятка</a> - Днем 5 мая на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга асфальт внезапно взорвался и из-под земли ударил столб кипятка. Сообщается, что произошел прорыв трубы. На место выехала ..
[url=https://33live.ru/novosti/05-05-2021-v-centre-peterburga-iz-pod-zemli-zabil-fontan-kipyatka.html]В центре Петербурга из-под земли забил фонтан кипятка[/url] - Днем 5 мая на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга асфальт внезапно взорвался и из-под земли ударил столб кипятка. Сообщается, что произошел прорыв трубы. На место выехала ..