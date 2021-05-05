Днем 5 мая на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга асфальт внезапно взорвался и из-под земли ударил столб кипятка. Сообщается, что произошел прорыв трубы. На место выехала аварийная бригада.

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