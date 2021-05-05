Сотрудниками полиции в квартире жителя Новой Москвы были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетами, револьвером, магазинами от пистолетов...

Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан подозреваемый в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В результате проверки оперативной информации сотрудниками полиции в квартире 40-летнего жителя Новой Москвы были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетами, револьвером, магазинами от пистолетов, затвором от винтовки Мосина и патронами различных калибров в количестве 289 штук.Согласно проведенному исследованию 11 патронов калибра 9 мм, 5,6 мм и 9х21 мм являются боеприпасами к огнестрельному оружию, пистолет Luger P08 (Parabelum) калибра 9 мм, пистолет Марголина МЦ калибра 5,6 мм исправны для производства выстрелов. В настоящее время остальные изъятые предметы направлены на экспертизу.Дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57