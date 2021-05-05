В полицию Санкт-Петербурга обратилась пожилая женщина. Она рассказала дежурному о том, что ее 53-летний сын по неосторожности упал на нож. Ранение он получил смертельное. На место прибыли ..

В полицию Санкт-Петербурга обратилась пожилая женщина. Она рассказала дежурному о том, что ее 53-летний сын по неосторожности упал на нож. Ранение он получил смертельное. На место прибыли специалисты, которые собрали все необходимые улики. Теперь правоохранители разбираются во всех обстоятельствах этой странной истории.