На федеральной трассе М-7 возле деревни Коурково в Вязниковского районе столкнулись две фуры и одна легковушка. Один человек погиб, четверо были госпитализированы, из них трое детей.

На федеральной трассе М-7 возле деревни Коурково в Вязниковского районе столкнулись две фуры и одна легковушка. Один человек погиб, четверо были госпитализированы, из них трое детей. Страшное ДТП произошло около 6 утра 5 мая на 287 километре федералки. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со