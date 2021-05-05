Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в мае 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в мае 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:
- принцип экстерриториального приема документов;
- порядок устранения нарушений земельного законодательства;
- порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
- вопросы осуществления государственного земельного надзора;
- особенности кадастрового учета и регистрации права на созданный жилой дом;
- порядок регистрации договора аренды;
- документы, необходимые для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.
Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.