Штрафы за такие нарушения в условиях ОПР составляют до 4000 для физических и до 400 тысяч рублей – на юридических лиц.

В Ленинском районе Владимира сотрудники МЧС поймали нарушительницуОсновное внимание в ходе сотрудники межведомственных групп уделяют патрулированию садово-некоммерческих товариществ. Так, на территории СНТ «Садовод» был зафиксирован факт сжигания травы в бочке.«Несмотря на меры предостережения, которые приняла хозяйка огорода, сейчас запрещено любое разжигание огня. В отношении женщины был составлен административный протокол», - уточнили в пресс-службе МЧС.В ведомстве напомнили, что штрафы за такие нарушения в условиях ОПР составляют до 4000 для физических и до 400 тысяч рублей – на юридических лиц.Всего с начала года во Владимире выявлено 68 палов сухой травы. По каждому пожару возбуждено административное расследование с целью установления виновных.